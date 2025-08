Una mamma si è rifiutata di rivedere il figlio dopo averlo abbandonato 59 anni fa Lui non si arrende e insiste | Mi piacerebbe incontrarla

Una madre ha rifiutato di conoscere suo figlio dopo che, 59 anni fa, lo aveva lasciato fuori dal bagno di una casa per bambini, salvo poi andarsene. La storia ha fatto il giro del web, rimbalzando anche sui principali tabloid e quotidiani britannici. Simon Prothero – questo il nome dell’uomo abbandonato dalla madre – è originario del Galles e, dopo anni di domande, dubbi e ricerche per provare a comprendere il suo albero genealogico, è riuscito a trovare le tanto attese risposte. Prothero ha raccontato la sua storia durante una puntata del programma televisivo britannico “Long Lost Family”. Tutto è partito da una cittadina gallese di nome Neath. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una mamma si è rifiutata di rivedere il figlio dopo averlo abbandonato 59 anni fa. Lui non si arrende e insiste: “Mi piacerebbe incontrarla”

In questa notizia si parla di: anni - figlio - abbandonato - mamma

