"Nel blu, dipinto di blu". È questa la colonna sonora che accompagna la lenta ascesa di Dinner in the Sky, il ristorante volante che fino a lunedì svetterà sopra il cielo di Misano, in piazzale Venezia. La piattaforma si solleva dolcemente fino a quota cinquanta metri, sospesa tra il monte San Bartolo da una parte e la Riviera che si distende dall’altra, fino a Rimini. Il grattacielo e la ruota panoramica, da lassù, diventano solo due puntini lontani. Non è una cartolina, ma lo spettacolo reale che si apre davanti agli occhi dei commensali. In occasione del pranzo inaugurale, siamo saliti anche noi per il primo lancio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una cena tra le nuvole a Misano. Arriva in città il ’ristorante volante’