Un sabato di temporali in attesa delle schiarite

Il posizionamento dell’anticiclone delle Azzorre al largo delle coste europee continua a favorire la discesa di fresche correnti atlantiche dal Mare del Nord al Mediterraneo. Questa configurazione è responsabile delle condizioni di spiccata instabilità a cui stiamo assistendo e che persisteranno anche nella giornata odierna. Un’espansione più decisa verso est dell’alta pressione è attesa a partire da domani, con un conseguente generale miglioramento del tempo e una tendenza al rialzo delle temperature. L’analisi sinottica e le previsioni meteo a cura di Ivan Malaspina per il Centro Meteo Lombardo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Un sabato di temporali in attesa delle schiarite

