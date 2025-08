Un racconto di ‘Di isole e di città’ In scena l’attore Giuseppe Cederna e il grecista Giorgio Ieranò

Saranno l’attore Giuseppe Cederna e il grecista Giorgio Ieranò i protagonisti di ‘Di isole e di città. Viaggio sentimentale e letterario in Grecia’, lo spettacolo diretto da Sergio Maifredi che questa sera, alle 21, andrà in scena negli spazi della Fortezza Castruccio Castraccani. Il Portus Lunae Art Festival diffuso realizzato da Teatro Pubblico Ligure – che fa parte del più ampio progetto ‘Parole antiche per pensieri nuovi’ della Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria e Teatro Pubblico Ligure, sostenuto dal Ministero della Cultura e da Regione Liguria -si prepara quindi a fare tappa a Sarzana, in luogo di storia e di fascino che sorge sulla cima del colle di Sarzanello e la piana della Val di Magra, zona nella quale durante il Medioevo transitavano i pellegrini e i viandanti sulla via Francigena diretti a Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un racconto di ‘Di isole e di città’. In scena l’attore Giuseppe Cederna e il grecista Giorgio Ieranò

