Un ponte tra Pisa e gli Emirati È l’Italian Show Live Orchestra

Andrea Turini, pisano 63enne, oltre ad essere un imprenditore nel settore del cachemire a Ospedaletto, è un musicista con alle spalle 40 anni di carriera e di tournée in giro per il mondo. Andrea inizia a suonare la chitarra all’età di soli sette anni e fin da subito il suo talento è evidente agli occhi di tutti. Comincia la sua attività da musicista all’età di 14 anni suonando per varie orchestre nazionali italiane e nel 1980 entra a far parte del circuito musicale internazionale. Il suo primo contatto arriva con la Royal Albert Hall di Londra e da quel momento la sua carriera prende il volo: lo vedremo in tour con i migliori artisti di fama internazionale, tra cui anche i celebri Russell Crowe e Kevin Costner negli anni i cui si dedicarono allo scenario musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un ponte tra Pisa e gli Emirati. È l’Italian Show Live Orchestra

