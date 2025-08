Un piccolo elenco di appuntamenti da segnare in agenda in tutta Italia E poi le iniziative di #domenicalmuseo!!

D entro Lorenzo Lotto è l’occasione per (ri)vedere la Pala di San Bernardino (1521), solitamente custodita nella chiesa omonima, oggi oggetto di un complesso restauro. “Accompagnano” il dipinto altre sette opere dell’artista veneziano e una selezione di 11 scatti del fotografo tedesco Axel HĂĽtte. ANIMATI. God Human Animal Machine, il video della mostra X Leggi anche › La mostra su Giuseppe Viola a Milano e gli altri eventi da non perdere Teatro, danza e musica a Orizzonti Verticali – Arti sceniche in cantiere, a San Gimignano (Siena) fino al 5 agosto. Ci sono Vinicio Capossela, The Fearless Flyers, Carl Craig, Acid Arab, il cantautore e chitarrista Alessio Bondì a FestiValle, grande kermesse di musica e arti digitali che si svolge ad Agrigento dal 7 al 10 agosto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un piccolo elenco di appuntamenti da segnare in agenda in tutta Italia. E poi le iniziative di #domenicalmuseo!!

In questa notizia si parla di: elenco - appuntamenti - segnare - agenda

Un piccolo elenco di appuntamenti da segnare in agenda in tutta Italia - P adova e provincia tornano a trasformarsi in una galleria d’arte a cielo aperto con la quarta edizione di Super Walls, la Biennale di Street Art che dal 17 maggio al 1° giugno 2025 colorerà 33 grandi superfici urbane Mostre a Roma, al MaXXI con “Stop drawing” l’architettura oltre il disegno X Leggi anche › “Pino Daniele.

Un piccolo elenco di appuntamenti da segnare in agenda in tutta Italia - I l Brescia Photo Festival propone due interessanti personali. Giorgio Lotti. Fotografo di un’Epoca con centinaio di scatti del fotogiornalista da sempre attento alle tematiche politiche e sociali.

Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda - I nequalities  è il titolo della 24a Esposizione Internazionale di Triennale Milano, che si interroga «sulle sfide globali legate alle differenze in vari ambiti dell’esistenza», un percorso che segue due linee guida: geopolitica e biopolitica delle disuguaglianze.

E poi la mostra "Mischiamo le Carte" a Napoli, il "Gibellina Photo Road 2025", il "Positano Teatro Festival", il "Summer Jamboree" a Senigallia (Ancona) e altri appuntamenti da segnare in agenda Vai su Facebook

Lorenzo Lotto a Bergamo e gli altri eventi da non perdere; Concerti a Milano di Agosto 2025: tutte le date da segnare in agenda; Gli appuntamenti da segnare in agenda questa settimana.

Floracult, Che Guevara e gli altri eventi da segnare in agenda - iO Donna - Un piccolo elenco di appuntamenti da segnare in agenda di Redazione guarda La mostra "Che Guevara" e gli altri eventi ... Segnala iodonna.it

Gli appuntamenti da segnare in agenda questa settimana - ELLE - Questa settimana sono davvero numerosi gli appuntamenti da non perdere sparsi per tutta Italia, un festival di musica a Firenze, una mostra di fotografie a Milano, tanto teatro a Savona, numerosi ... Da elle.com