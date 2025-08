Un Medico in Famiglia 11 si farà | l’undicesima stagione è in progetto si valuta il ritorno

Dopo I Cesaroni, si pensa seriamente al ritorno di Un Medico in Famiglia. In quanti hanno chiesto il ritorno di Un Medico in Famiglia 11 in tv? Sono anni che milioni e milioni di telespettatori sperano nell‚Äôundicesima stagione, anche come saluto finale per ‚Äúriparare‚ÄĚ le ultime stagioni che meritavano un epilogo migliore. Dello stesso appello quasi tutto il cast della fortunata serie tv. Da Lino Banfi a Giulio Scarpati, passando per Margot Sikabonyi e Eleonora Cadeddu. Tutti uniti per una nuova stagione. Ma Un Medico in Famiglia 11 si far√† per davvero? Una risposta importante √® arrivata anche dalla produttrice della fiction (Publispei), che √® riuscita allo stesso modo a riportare il ritorno dei Cesaroni, grazie al costante supporto del pubblico. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it ¬© Piperspettacoloitaliano.it - Un Medico in Famiglia 11 si far√†: l‚Äôundicesima stagione √® in progetto, si valuta il ritorno

