Un eroe di dragon ball sta per dominare e migliorare l’anime

Il franchise di Dragon Ball si distingue per un cast ricco di personaggi iconici, tra cui spiccano Goku e Vegeta, protagonisti indiscussi delle recenti narrazioni. L'interesse dei fan si sta ampliando verso altri personaggi che stanno riacquistando importanza nel corso della serie. In particolare, una figura che sta emergendo come possibile protagonista in futuro è Piccolo, il guerriero Namecciano con un ruolo sempre più centrale nelle ultime produzioni. piccolo pronto a brillare nel franchise. il successo di dragon ball super: super hero ha rivoluzionato i ruoli dei personaggi. Il film del 2022 Dragon Ball Super: Super Hero ha rappresentato una svolta significativa all'interno della saga.

