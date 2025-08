Un disastro per la fontana preziosa | restaurata e poi distrutta da un’auto

Pistoia, 2 agoto 2025 – Un boato nella notte e la preziosa fontana costruita nel 1940 viene pesantemente danneggiata. Accade nel territorio comunale di Pistoia, in localitĂ Le Piastre. Una Bmw a tutta velocitĂ ha impattato di notte contro il raro manufatto. La frazione è stata svegliata dal boato dell’incidente. In diversi sono scesi in strada. L’automobilista è stato soccorso ma è uscito praticamente incolume dall’incidente. Sull’asfalto però restano i segni della distruzione dell’opera. Ne erano state realizzate alcune decine in Italia, su progetto dello scultore fiorentino Giuseppe Gronchi. Quella alle Piastre è la piĂą bella delle tre che erano rimaste in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un disastro per la fontana preziosa: restaurata e poi distrutta da un’auto

