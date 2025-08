Il Consiglio comunale di Urbino ha approvato la costruzione, a Canavaccio, di un centro di sosta temporaneo per le carcasse degli ungulati abbattuti durante la caccia di selezione, ma il sito scelto scontenta l’opposizione e crea dubbi tra due consiglieri di maggioranza, Lino Mechelli e Giuseppina Maffei. La struttura, una delle nove finanziate dalla Regione, sorgerà nella zona industriale: il punto è che nascerà vicino al nuovo stabilimento dell’azienda Il Panaro. I titolari, contattati, si dicono contrariati, però non scendono in polemica: "Siamo i primi a dire che questa struttura serva, ma chiaramente non siamo felici che sorga di fronte al capannone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un container per ungulati abbattuti. Esplode la guerra a Canavaccio