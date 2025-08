Un bomber per la Pantera. Arriva Facundo Stefanazzi.

Ecco il "bomber"! Tra i convocati che domani mattina si presenteranno a Montecatini Alto dove la Lucchese ha fissato il luogo del ritiro pre-campionato ci sarà anche l’attaccante italo-argentino Facundo Martin Stefanazzi. Il giocatore è nato 26 anni fa a Buenos Aires. In Italia ha sempre giocato in Eccellenza: prima nella Gioiese, poi a Piano Lente, quindi a San Cataldo, dove ha messo a segno 15, poi nella Nomme United ed infine nella Sinalunghese. Oltre a Facundo è stato ingaggiato l’esperto difensore Niccolò Pupeschi, trentaquattrenne di Fiesole. Ultima stagione nello Zenith Prato, ma in precedenza il difensore ha indossato, sempre in serie D, le maglie di Aglianese, Correggese, Rimini, Matelica, Milano City, Gavorrano, L’Aquila, Montemurlo e Lecco, mentre in C2 ha giocato nel Poggibonsi, nel Foligno e nel Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

