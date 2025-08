Un anno dopo è ancora Parigi

A un anno dai Giochi di Parigi dove l‚ÄôItalia stabil√¨ il nuovo record di medaglie olimpiche, l‚Äôazzurro continua a essere un colore di moda. Dal palazzo dello sport di Lodz dove le r.

Sebasti√£o Salgado, il grande fotografo, √® morto a 81 anni a Parigi, citt√† c che aveva eletto come sua seconda casa dopo il Brasile tanto amato e difeso. Ha viaggiato in pi√Ļ di 100 paesi, esposto nei musei e nelle istituzioni di tutto il mondo raccintando per immagini la parabola dell'uomo contemporaneo. Al sua fianco ha avuto la moglie, L√©lia Wanick, artefice dei progetti e curatrice delle mostre. Un sodalizio efficace che ha fatto invidia al mondo della fotografia. Uno dei suoi due figli, Juliano Ribeiro Salgado, nel 2014 realizzer√† con con Wim Wenders¬†il documentario Il sale della terra, candidato all'Oscar l'anno successivo, dedicato all'opera di suo padre. - ‚ÄúV ediamo se, guardando le stesse fotografie, proviamo gli stessi sentimenti‚ÄĚ. Virginia Woolf Addio a Sebastiao Salgado, il fotografo brasiliano √® morto a 81 anni X Sebasti√£o Salgado, il grande fotografo brasiliano, deve aver pensato a questa frase di Virginoa Woolf quando ha deciso di realizzare delle immagini capaci di suscitare sentimenti, riflessioni e indignazione.

A Parigi è tutto pronto per il secondo Slam dell'anno, il Roland Garros. E Sinner c'è

Sinner, buon compleanno! A Parigi un anno da numero uno. E non √® finita qui... - Il 10 giugno di un anno fa Jannik si prese il primo posto del ranking, mai pi√Ļ perso: nel mirino ora ci sono le 58 settimane di JIm Courier

Francia: dopo oltre 100 anni a Parigi torna il bagno nella Senna La Senna da questa mattina è aperta ai bagnanti dopo la prova generale delle Olimpiadi parigine dello scorso anno. E' la prima volta dal 1923. Sono tre i punti di accesso autorizzati lungo il fium Vai su Facebook

