Ultim’ora Napoli nuovo nome per il centrocampo | piace a Conte

Antonio Conte vede in lui caratteristiche ideali, ecco chi è il nuovo obiettivo azzurro: i dettagli. Prosegue il mercato in entrata del Napoli, e arrivano importanti aggiornamenti in merito ad un’idea che era emersa qualche giorno fa e che, adesso, trova conferme. Si tratta dell’interesse del Napoli nei confronti di Giovanni Fabbian, centrocampista italiano classe 2003 del Bologna. Napoli-Fabbian, l’indiscrezione e la situazione. A parlarne Alfredo PedullĂ , che in diretta su Sportitalia ha confermato le voci relative all’interesse del Napoli e fatto il punto della situazione. Napoli-Fabbian, l’indiscrezione e la situazione (LaPresse) spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ultim’ora Napoli, nuovo nome per il centrocampo: piace a Conte

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Pedullà : «La separazione tra il Napoli e Conte non è campata in aria. Un nome potrebbe essere Allegri» - Alfredo Pedullà , noto giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha parlato della situazione a Napoli e della possibile separazione da Conte.

Ultim'ora Spunta un nuovo nome per il Napoli Manna prova il colpaccio

"Miretti conteso tra Napoli e Juve, che privilegio! E la stima di Conte..." - Il giovane centrocampista della Juventus, cresciuto nel vivaio bianconero fin da quando aveva 9 anni, è ora al centro di una t ... Si legge su msn.com

Napoli, nome nuovo per Conte: 20mln per bruciare la Juventus - Per il Napoli emerge un nuovo possibile innesto che arriva dalla Francia e che può essere perfetto per Conte: le ultime ... Scrive news.direttagoal.it