Sono a buon punto i lavori per la manutenzione straordinaria alla piscina comunale di Cesenatico. Nell’importante impianto sportivo situato in via Saffi adiacente al principale ingresso del Parco di Levante, è stata realizzata una nuova copertura nel principale edificio. L’intervento si era reso necessario, in quanto c’erano delle criticità sul tetto, con la presenza di infiltrazioni sul tetto a onda e pioggia all’interno della vasca, a bordo vasca e sulle tribune. I lavori sono partiti un mese fa e si concluderanno entro il 21 agosto. Questo consentirà al gestore di programmare ed organizzare al meglio la stagione sportiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ultimi ritocchi al nuovo tetto della piscina

