Ultimate Black Panther 1 – Tamburi di guerra nel Wakanda

Secondo appuntamento con le serie dell’ universo Ultimate. Dopo Ultimate Spider-Man è il turno di Ultimate Black Panther con i testi di Bryan Hill e i disegni di Stefano Caselli e Carlos Nieto. Una testata molto incentrata sulla politica e sull’azione, che, almeno in questo primo volume, riprende diversi elementi delle storie classiche di Pantera Nera di Terra-616, ma presenta ugualmente  qualche sorpresa e promette sviluppi interessanti per il futuro. Ultimate Black Panther 1 – Bryan Hill, Stefano Caselli, Carlos Nieto; Panini Comics Il peso della corona. Quando ha preso il potere su Terra-6160, il Creatore ha suddiviso i suoi domini in diverse zone di influenza, affidandone ognuna agli alleati più fidati. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Ultimate Black Panther 1 – Tamburi di guerra nel Wakanda

In questa notizia si parla di: ultimate - black - panther - tamburi

Ultimate Black Panther 1 – Tamburi di guerra nel Wakanda; Ultimate Black Panther 1 – Il tiepido esordio di Pantera Nera nel nuovo Ultimate Universe.

Il trailer delle serie del nuovo Ultimate Universe: Spider-Man, Black ... - La seconda serie sarà Ultimate Black Panther, in uscita a febbraio, che riprende alcuni degli elementi geo- mangaforever.net scrive

Ultimate Black Panther #15 Preview – A New Beginning for T’Challa - MSN - Ultimate Black Panther #15 releases on April 23, 2025, and brings a powerful new chapter for the hero of Wakanda. Lo riporta msn.com