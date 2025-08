Ulivieri | Cos’hanno in più i tecnici italiani? Sanno gestire le cose poco pulite e le situazioni di scarso livello

Il Messaggero ha intervistato Renzo Ulivieri, ex allenatore e presidente dell’ Aiac (Associazione Italiana Allenatori Calcio), che sta svolgendo il giro dei ritiri di Serie A e Serie B incontrando i tecnici. Ulivieri: «I tecnici italiani sanno gestire le cose poco pulite e le situazioni di scarso livello». Cosa le dicono e chiedono soprattutto? «Noi siamo un sindacato, ci occupiamo di questioni che riguardano i contratti di lavoro». Il mercato sempre più complicato condiziona i tecnici? «Può condizionare, ma sono tutti preparati a lavorare sul materiale a disposizione. Trattative estive a campionato iniziato? Fosse per me chiuderei il mercato prima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

