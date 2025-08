Nuovo rinforzo in casa Roma. Tramite un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha annunciato l’acquisto di Daniele Ghilardi dall’Hellas Verona. Il difensore classe 2003 si trasferisce con la formula del prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni più bonus. Il calciatore ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2030. Questa la nota del club: “ L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Daniele Ghilardi dall’Hellas Verona. Il difensore classe 2003 arriva in giallorosso dopo aver collezionato 24 presenze in Serie A nella stagione 2024-25. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - UFFICIALE: Ghilardi è un nuovo giocatore della Roma