Ucraina un morto e 9 feriti per attacco russo su Kherson

Una persona è rimasta uccisa e altre nove sono rimaste ferite per un attacco russo nella regione ucraina di Kherson. Lo scrive su Telegram il capo della locale Amministrazione miliare, Oleksandr Proudkin, citato dall'agenzia Ukrinform. L'attacco russo ha preso di mira infrastrutture critiche, ma anche aree residenziali. Il bombardamento ha danneggiato due palazzi, 17 case private e diversi veicoli civili. Tre civili sono rimasti feriti in attacchi di droni russi nella regione di Dnipropetrovsk, hanno reso noto le locali autoritĂ militari. il bilancio di feriti nell'attacco di un drone di Mosca ieri su Kharkiv è salito a 11.

Kiev, 'attacco russo su Sumy, 3 morti' - Un attacco missilistico russo su un impianto industriale su Sumy ha provocato tre morti. Lo fa sapere il presidente della regione Oleg Grigorov, come riportano i media ucraini.

Allarme aereo in Ucraina: attacco russo con droni Shahed e missili - Un allarme aereo per un attacco russo con droni 'Shahed' è scattato in Ucraina nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Mykolaiv e Kherson.

Attacco russo a Kharkiv:ferito un uomo - 4.16 Un uomo di 30 anni è rimasto ferito nella notte in seguito agli attacchi russi sulla città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale: lo hanno reso noto il sindaco della città , Igor Terekhov, e il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Synegubov, come riporta Rbc Ucraina.

