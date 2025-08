Ucraina-Russia Putin ignora Trump e accelera | Avanti tutta verso obiettivi

(Adnkronos) – I negoziati possono attendere, la Russia martella in Ucraina. Vladimir Putin ignora gli ultimatum di Donald Trump e non rinuncia agli obiettivi dell'Operazione speciale. "Avanziamo su tutta la linea del fronte", dice il presidente russo, che prosegue con la strategia consolidata: giudica indispensabile una pace duratura con garanzie di sicurezza per Mosca mentre .

In questa notizia si parla di: ucraina - russia - putin - ignora

