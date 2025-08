Ucraina attacchi nella notte | tre morti esplosioni in Crimea e raffineria russa in fiamme | Trump schiera due sottomarini nucleari dopo le provocazioni di Medvedev

Il presidente americano annuncia sanzioni alla Russia se non sarà raggiunto un accordo sul conflitto entro la scadenza prefissata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, attacchi nella notte: tre morti, esplosioni in Crimea e raffineria russa in fiamme | Trump schiera due sottomarini nucleari dopo le "provocazioni" di Medvedev

Russia ignora il cessate il fuoco: continuano gli attacchi in Ucraina - I russi stanno ignorando completamente l'offerta di un cessate il fuoco completo e duraturo a partire dal 12 maggio.

Ambasciata USA in Ucraina avverte: aumento attacchi russi, cautela per cittadini americani - L'ambasciata americana in Ucraina ha pubblicato ieri sul proprio sito web un Avviso di Sicurezza in cui mette in guardia i cittadini statunitensi contro un aumento degli attacchi dell'esercito russo nel Paese.

Missili e droni sull'Ucraina, ancora una notte di attacchi - Nuova notte di attacchi russi sull' Ucraina. Come riferisce il Comando dell'aeronautica militare delle Forze armate dell'Ucraina - riporta l'agenzia Unian - droni e missili sono stati lanciati in varie regioni, tra cui Kiev, Poltava, Sumy, Kharkiv, Chernihiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia e Kirovohrad.

Notte di pesanti attacchi russi sull'Ucraina, con più di 300 droni e 8 missili. Nel mirino anche la capitale Kiev. In totale sono sei i morti, tra cui un bambino di sei anni e sua madre. Altre persone sono sotto le macerie. "Terroristi russi" ha commentato il preside

Notte di pesanti attacchi russi sull'#Ucraina, con più di 300 droni e 8 missili. Nel mirino anche la capitale #Kiev. In totale sono sei i morti, tra cui un bambino di sei anni e sua madre. Altre persone sono sotto le macerie. "Terroristi russi" ha commentato il presi

Guerra Ucraina Russia, Trump: “Schiero 2 sottomarini nucleari dopo parole Medvedev”; Attacco su Kiev, i morti salgono a 31; Raid con droni su Kiev, bilancio a 16 morti, tra cui anche due bambini. Mosca prende Chasiv Yar - Il sindaco di Kiev: Il bilancio di feriti nell'attacco della scorsa notte è il più alto dall'inizio della guerra: 155.

Russia, 3 morti nella notte per attacchi di droni ucraini - Tre persone sono rimaste uccise in Russia nel corso di attacchi di droni ucraini nella notte fra venerdì e sabato nelle regioni di Rostov e Penza, nel sud, e in quella di Samara, lontana dal fronte. Da ansa.it

Ucraina-Russia, Zelensky: "Cinque bambini tra i 31 morti in attacco Kiev" - Kiev chiede riunione Consiglio Sicurezza Onu ... Si legge su msn.com