Ucraina attacchi nella notte | esplosioni in Crimea e raffineria russa in fiamme | Trump schiera due sottomarini nucleari dopo le provocazioni di Medvedev

Russia ignora il cessate il fuoco: continuano gli attacchi in Ucraina - I russi stanno ignorando completamente l'offerta di un cessate il fuoco completo e duraturo a partire dal 12 maggio.

Ambasciata USA in Ucraina avverte: aumento attacchi russi, cautela per cittadini americani - L'ambasciata americana in Ucraina ha pubblicato ieri sul proprio sito web un Avviso di Sicurezza in cui mette in guardia i cittadini statunitensi contro un aumento degli attacchi dell'esercito russo nel Paese.

Missili e droni sull'Ucraina, ancora una notte di attacchi - Nuova notte di attacchi russi sull' Ucraina. Come riferisce il Comando dell'aeronautica militare delle Forze armate dell'Ucraina - riporta l'agenzia Unian - droni e missili sono stati lanciati in varie regioni, tra cui Kiev, Poltava, Sumy, Kharkiv, Chernihiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia e Kirovohrad.

Ucraina, attacco russo a Kiev: lampi ed esplosioni nei cieli della Capitale La città colpita duramente nella notte con droni e missili

Ucraina, attacco di droni nella notte: esplosioni a Kiev. Italia invia 5 radar per ripristinare voli civili https://ilsole24ore.com/art/ucraina-attacco-droni-notte-esplosioni-kiev-italia-invia-5-radar-ripristinare-voli-civili-AH7G4MgB?utm_term=Autofeed&utm_medium=T

Sull'Ucraina il secondo peggior attacco di sempre. Berlino invia missili a lungo raggio - Ucraina, una speranza in una notte di guerra (Video); Guerra Ucraina, Zelensky: Nuovi colloqui Kiev-Mosca mercoledì; Il doppio gioco di Putin: martella Kiev con droni e missili, pressa l’Iran per l’accordo sul nucleare.

Media ucraini, massiccio attacco a Russia, raffineria in fiamme - Non ci sarebbero vittime ma sarebbe in corso un violento incendio in una raffineria, ed esplosioni son ... Lo riporta ansa.it

Media, massiccio attacco droni in Russia. L'ira di Trump con Mosca, schierati 2 sottomarini nucleari - Kiev, esplosioni in Crimea, bloccato il traffico sul ponte Nella notte del 2 agosto, una serie di esplosioni sono state udite in diverse città della Crimea. Come scrive msn.com