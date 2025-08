Uccisa a 3 anni dalla bomba | Angela e le altre vittime toscane della strage di Bologna

Montespertoli, 2 agosto 2025 – Aveva tre anni la piccola Angela Fresu. In quella mattina del 2 agosto 1980 stava andando con la mamma e un’amica di quest’ultima sul lago di Garda per una breve vacanza. Era alla stazione di Bologna. Era un sabato anche allora. Erano le 10.25 quando una bomba distrusse lo scalo ferroviario portando con sĂ© morte e dolore. Furono 85 le vittime, tra cui anche alcune toscane. Una di queste era appunto la piccola Angela, insieme appunto alla madre. Abitavano a Gricciano, frazione di Montespertoli. La strage di Bologna: “Il mio bus pieno di cadaveri, la folla chinava la testa” L’esplosione colse la bambina e le donne in sala d’aspetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

