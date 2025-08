Tutti al mare tutti in viaggio Partenze soft dalla stazione Giornata ’nera’ in autostrada

di Teresa Scarcella "Ho fatto il pieno e in autostrada prendo l’aria sulla faccia.Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te". Luca Carboni probabilmente non era partito ad agosto, perchĂ© la poesia nel descrivere quel lungo viaggio verso la spiaggia suonerĂ strana a chi si è messo in macchina ieri e soprattutto a chi lo farĂ oggi. Il primo vero weekend di esodo estivo è infatti da bollino rosso (venerdì e domenica) o addirittura nero (oggi) per Anas. Attesi oltre 13milioni di spostamenti su tutta la rete italiana. E i fiorentini non saranno certo da meno. Autostrade per l’Italia prevedono un sensibile aumento dei flussi in questi giorni, sia sulla direttrice nazionale A1, soprattutto verso sud, che sulla A11 - Firenze Mare, in direzione Tirreno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutti al mare, tutti in viaggio. Partenze soft dalla stazione. Giornata ’nera’ in autostrada

Santa Marinella, torna la spiaggia inclusiva per un mare aperto a tutti - Santa Marinella, 5 giugno 2025- Il Comune di Santa Marinella presenta per il secondo anno consecutivo il progetto della spiaggia inclusiva, situata nell’arenile di fronte all’ex Colonia Marina a Santa Severa.

«Pagare per fare un bagno? Una vergogna, il mare è di tutti». Il presidente di Mare Libero torna sulla questione, tutta italiana, delle concessioni balneari - Il 98-99% delle concessioni balneari sono scadute, le proroghe sono illegittime, eppure ai gestori viene concesso di occupare le spiagge e di lucrare su un bene di tutti pagando dei canoni irrisori.

Inaugurato il 'Parco per Tutti' a Torre a Mare: "Nuovo luogo di aggregazione" - Questa mattina c'è stata l'inaugurazione del "Parco per Tutti" a Torre a Mare, un importante progetto di riqualificazione che ha trasformato un'area di circa 6mila metri quadri in un vivace giardino pubblico.

Prosegue il viaggio di "Sentinelle del Mare" approdate al Lido Oltremare di Torino di Sangro dove i bambini sono stati coinvolti in un torneo di memory con gli animali marini e tutti i presenti hanno applaudito la nostra sentinella pelosa Nebbia mentre riportava Vai su Facebook

