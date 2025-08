Ecco l’elenco delle edicole della città di Bologna aperte anche nel giorno festivo. Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service Srl; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso Alessandra; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza Dei Tribunali 2, Dali; piazza Maggiore 22-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares. Piazza Minghetti 1, Edicola Calderini; piazza dell’Unità 1, via Benedetto Marcello 9, Dinga; via Battindarno 135A, De Maria Giacomo; via Ca’ Bianca 3, Fiorini Simone; viale Tito Carnacini 27, Gd Media Service Srl; via Cavazzoni 2E, Edicola Cerioli; via Corticella 124, Edicola Aldini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tutte le edicole aperte domani in città