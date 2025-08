turner ritorna nel new england in prestito dopo lyon move

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Matt Turner è tornato alla rivoluzione del New England in prestito da Lione dopo il suo trasferimento da Nottingham Forest. Il portiere è passato dalla Premier League alla Ligue 1 per un ÂŁ 6,5 milioni di € (€ 7,4 milioni) prima di entrare a far parte del New England con un accordo di prestito fino a giugno 2026 con un’opzione per l’acquisto. Turner si trasferì in Inghilterra nel 2022 per unirsi all’Arsenal, ma trascorse solo una stagione con i Gunners prima di collegarsi con Forest. Ha giocato due partite della Coppa d’Inghilterra e cinque partite di Europa League sotto Mikel Arteta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

