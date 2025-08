Turista aspetta troppo per le patate e colpisce l'oste con spray urticante | rissa in una baita in Alto Adige

In una malga della Val Casies, in Alto Adige, un turista si è innervosito perché ha atteso troppo un piatto di patate: ha prima urlato contro il gestore del locale e poi gli ha spruzzato lo spray al peperoncino. Ora è stato denunciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

