Tuffi Riccardo Giovannini sarà in semifinale dalla piattaforma ai Mondiali Eliminato Simone Conte

Giornata piuttosto intensa all’ OCBC Aquatic Centre di Singapore, la casa dei tuffi in questi Mondiali degli sport acquatici. Si è assistito alla fase di qualificazione degli atleti impegnati dalla piattaforma (10 metri). L’obiettivo era superare il proprio taglio, in vista della semifinale di domani, che poi porterĂ a un’altra scrematura in cui saranno 12 i tuffatori a giocarsi le medaglie. In casa Italia si sono giocati il pass per il penultimo atto Riccardo Giovannini e Simone Conte. Ebbene, solo Giovannini ci sarĂ domani tra i 18 che hanno superato il primo taglio. L’azzurro ha totalizzato il punteggio di 383. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Riccardo Giovannini sarĂ in semifinale dalla piattaforma ai Mondiali. Eliminato Simone Conte

