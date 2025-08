Tuffi Pellacani e Pizzini conquistano la finale dai tre metri ai Mondiali

Sono due le azzurre nella finale (oggi alle ore 12.00) dei tre metri ai Mondiali a Singapore. Alla solita Chiara Pellacani, che si conferma in pienissima lotta per le medaglie, si è aggiunta una bravissima Elisa Pizzini, che alla sua prima gara iridata della carriera riesce a raggiungere la finale, dimostrando di avere anche lei davvero tanto potenziale. La classifica è comandata dalle cinesi. Prima posizione per Chen Yiwen, che ha concluso con un punteggio di 358.05, complice anche un triplo e mezzo avanti carpiato da 79.05 punti. Secondo posto, invece, per Chen Jia (347.40), un po’ meno precisa della connazionale, che ha perso la vetta nelle ultime due rotazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Pellacani e Pizzini conquistano la finale dai tre metri ai Mondiali

