Trump: Vogliamo dare da mangiare alla gente di Gaza | Il presidente israeliano Herzog a Mattarella: non uccidiamo indiscriminatamente

Tajani: "Accoglieremo 50 palestinesi, disposta una spesa di 5 milioni di euro". Crosetto: "Dal 9 agosto lanceremo gli aiuti italiani sulla Striscia".

Zelensky, Starmer, Macron e gli altri “volenterosi” al telefono con Trump da Tirana. Meloni non c’è: «Assenti perché non vogliamo inviare uomini in Ucraina» - Un vero e proprio vertice dei volenterosi a margine di quello più ampio della Comunità politica europea, culminato nella scelta di parlare telefonicamente con Donald Trump proprio mentre a Istanbul le delegazioni di Ucraina e Russia stanno concludendo il loro incontro.

Trump “Vogliamo far diventare Gaza una zona di libertà , ho delle idee” - DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti vogliono prendere la Striscia di Gaza, devastata da 19 mesi di guerra, e trasformarla in una “zona di libertà ”.

La Ue annuncia ricorso al Wto contro i dazi reciproci di Trump | Von der Leyen: "Vogliamo intesa con gli Usa ma pronti a tutto" | E arriva la nuova maxi-lista di controdazi: anche whisky, suv e Boeing - Il tycoon ha fatto sapere che, nelle prossime ore, annuncerĂ un accordo sulle tariffe doganali raggiunto con la Gran Bretagna

Herzog a Mattarella: "Israele non uccide indiscriminatamente". Trump: "Vogliamo sfamare Gaza".

Trump: A Gaza situazione terribile, vogliamo dare da mangiare ai bambini - “Vogliamo dare da mangiare ai bambini, abbiamo dato un contributo e potremmo spendere 60 milioni di dollari, tutti destinati al cibo. ilgiornale.it scrive

Israele uccide altri 111 palestinesi. Trump: “Il modo più rapido per porre fine alla crisi a Gaza è che Hamas si arrenda” - Trump: “Il modo più rapido per porre fine alla crisi a Gaza è che Hamas si arrenda” Intanto i coloni bruciano un villaggio uccidendo un uomo, e gli Stati Uniti ne ... Riporta informazione.it