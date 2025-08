Trump | Ora i sottomarini Usa sono più vicini alla Russia

I due sottomarini nucleari Usa «sono più vicini alla Russia». Lo ha ribadito il presidente americano, Donald Trump, in un’intervista a Newsmax. «Beh, un ex presidente della Russia che ora è a capo di uno dei consigli più importanti, Medvedev, ha detto cose davvero brutte, parlando di nucleare. E quando nomini la parola ‘nucleare’, sai, mi si illuminano gli occhi e dico: ‘Meglio stare attenti’, perché è la minaccia definitiva», ha detto Trump. Medvedev aveva provocato il presidente americano  richiamando la «mano morta», ovvero il leggendario sistema segreto sovietico che avrebbe dovuto lanciare missili nucleari contro Washington in caso di attentati ai vertici del Cremlino. 🔗 Leggi su Open.online

