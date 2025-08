Trump | Medvedev ci ha minacciati per questo i due sottomarini nucleari si avvicinano alla Russia

Il Tycoon ha proceduto a seguito di un post pubblicato da Dmitry Medved in cui, in risposta a Trump, veniva citato un meccanismo di lancio di armi nucleari in dotazione dalla Russia. Una dichiarazione che per il presidente Usa va letta come una "provocazione". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

¬© Ildifforme.it - Trump: ‚ÄúMedvedev ci ha minacciati, per questo i due sottomarini nucleari si avvicinano alla Russia‚ÄĚ