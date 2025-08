Trump i sottomarini Usa più vicini alla Russia

I sottomarini nucleari Usa si sono avvicinati alla Russia: lo ha detto Donald Trump in una intervista a Newmax. Il presidente ha anche ribadito che metterĂ sanzioni contro la Russia alla scadenza fissata per un accordo che metta fine al conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, i sottomarini Usa piĂą vicini alla Russia

Trump ordina il posizionamento di sottomarini nucleari vicino alla Russia in risposta alle minacce di Medvedev Il presidente americano reagisce alle dichiarazioni provocatorie dell’ex presidente russo sui negoziati per l’Ucraina. Vai su X

Donald Trump ha annunciato di aver ordinato "il posizionamento di due sottomarini nucleari nelle aree appropriate" in seguito ai commenti "provocatori" dell'ex presidente russo Dmitry Medvedev Vai su Facebook

