Trump decisione choc | Schiero due sottomarini nucleari Cosa succede ora

Donald Trump ha comunicato tramite Truth Social di aver disposto il trasferimento di due sottomarini nucleari statunitensi nelle vicinanze della Russia. Questa decisione è stata presa in risposta a quelle che Trump ha definito " dichiarazioni altamente provocatorie " rilasciate dall'ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Tensione USA-Russia, Trump sposta sottomarini nucleari: cosa succede. Il presidente americano ha dichiarato: "Sulla base delle dichiarazioni altamente provocatorie dell'ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, ho ordinato il posizionamento di due sottomarini nucleari nelle regioni appropriate, nel caso in cui queste dichiarazioni insensate e provocatorie fossero piĂą di questo.

