Com’era la storia dell’amico di Putin? Trump ieri ha ordinato a due sottomarini nucleari di fare rotta al largo della Russia e naturalmente oggi il giornalismo collettivo dirĂ che è la mossa di un pazzo. Non lo è, quello che stiamo vedendo è semplicemente uno «show of force» della Casa Bianca contro un avversario che ha approfittato della debolezza dell’amministrazione di Joe Biden per invadere l’Ucraina e continuare la sua campagna militare con l’ex presidente Dmitry Medvedev nel ruolo di ariete radioattivo, un generatore automatico di incubi nucleari. Quel tempo è finito, Trump ieri - all’ennesima sortita radioattiva di Medvedev - ha messo il punto: «Le parole sono molto importanti e possono spesso portare a conseguenze indesiderate; spero che questo non sia uno di quei casi». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump, com'era la storia del presidente succube di Mosca?

Niente agenzie di stampa sull’Air Force One per il viaggio di Trump in Medio Oriente: è la prima volta nella storia - Per la prima volta nella storia le agenzie di stampa non saranno a bordo dell’aereo per seguire il viaggio del presidente all’estero.

Cos’è questa storia che Trump si è fatto regalare un jet di lusso dal Qatar - Donald Trump ha detto che gli Usa riceveranno in "regalo" dal Qatar un Boeing 747 per sostituire temporaneamente l'Air Force One, l'aereo presidenziale.

Netanyahu, 'decisione Trump coraggiosa, cambierĂ la storia' - In un video appena pubblicato in inglese, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l'attacco agli impianti nucleari iraniani.

"Lei è noto per essere un tenace negoziatore", afferma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rivolgendosi a Trump dopo l'accordo sui dazi. "E corretto", risponde il tycoon, che aggiunge: "Quello tra Stati Uniti e Unione europea è il pi

"#Trump ha ordinato a due sottomarini nucleari di fare rotta al largo della #Russia. Il giornalismo collettivo dirà che è la mossa di un pazzo. Non lo è". L'editoriale di #MarioSechi

Perché i dazi segnano la debolezza strategica di un’Europa succube di Trump; La Russa “Trump mai stato un punto di riferimento per la destra”; Può la Fed restare imparziale nell’era di Trump? Report Ft.

Perché i dazi segnano la debolezza strategica di un’Europa succube di Trump - Da quella di Ursula von der Leyen verso un tronfio Donald Trump che la trattava con la rudezza del mega direttore galattico verso i sottoposti, trasp ... Si legge su msn.com

Trump e criptovalute, la luna di miele è già finita? - Nonostante le recenti iniziative legislative e il sostegno del settore alle ultime elezioni, tra la cerchia del presidente e il mondo crypto iniziano a emergere crepe ... Scrive wired.it