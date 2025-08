Castelfiorentino, 2 agosto 2025 – In quest’epoca moderna, i truffatori e i ladri si adattano costantemente, sviluppando nuovi stratagemmi per ottenere ciò che desiderano. Un nuovo trucco subdolo e scaltro è quello della “maglia sporca“. Si tratta di un inganno che sfrutta l’ingenuitĂ e la distrazione delle vittime per impossessarsi dei loro beni. A cadere nella rete del malintenzionato di turno è stata una anziana signora di Castelfiorentino che stava passeggiando di prima mattina con un’amica nel parco Roosevelt e che è stata derubata della collana d’oro che portava al collo alla quale, tra l’altro, aveva agganciato anche una medaglietta del defunto marito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Truffata mentre passeggia: “Signora è sporca, l’aiuto io”. E le sfila la collana d’oro