Troppi precari la terapia non è a tempo

"È un segnale, un riconoscimento concreto del nostro ruolo e del nostro lavoro". Ma Valentina Di Mattei, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, fa subito capire che "tutto questo non basta". I numeri sono troppo bassi? "Le quantità sono esigue. Ai numeri si aggiunge un altro limite: la durata a termine di questi contratti. Sono solo 36 mesi". C’è il rischio di nuovi precari? "La mancata stabilizzazione dei professionisti crea un problema occupazionale e rischia di dirottare le eccellenze verso altre scelte. Tuttavia il problema principale dei contratti a tempo è sui pazienti: è fondamentale che il nostro ruolo venga riconosciuto come strutturale e continuativo, parte integrante e stabile delle équipe multidisciplinari nei contesti in cui operiamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Troppi precari, la terapia non è a tempo"

In questa notizia si parla di: precari - troppi - terapia - tempo

’Troppi precari’. Gli educatori chiedono diritti - Internalizzare nel mondo della scuola la figura degli educatori scolastici che seguono gli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio.

Troppi docenti precari. A rischio la continuità - Mille docenti di sostegno assunti con contratto a tempo determinato. A fronte dei 662 posti in organico di diritto già previsti da aprile per l’anno scolastico 2025/2026, si aggiungono quasi 1000 cattedre in deroga destinate agli insegnanti di sostegno.

Troppi precari, la terapia non è a tempo.

Troppi docenti precari. A rischio la continuità - Il segretario Lotito: "Manca la volontà di investire nella scuola pubblica". Come scrive lanazione.it