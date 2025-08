Troppi docenti precari A rischio la continuità

Mille docenti di sostegno assunti con contratto a tempo determinato. A fronte dei 662 posti in organico di diritto giĂ previsti da aprile per l’anno scolastico 20252026, si aggiungono quasi 1000 cattedre in deroga destinate agli insegnanti di sostegno. Posti che saranno assegnati con supplenze fino al 30 giugno, senza alcuna stabilizzazione. Un quadro che non sorprende, secondo il segretario provinciale della Flc Cgil Giandomenico Lotito, ma che conferma – ancora una volta – la volontĂ del Ministero dell’Istruzione e del Merito di "precarizzare strutturalmente" il personale di sostegno. "Si tratta di un sistema che ogni anno si regge su contratti a tempo determinato e che rende impossibile qualsiasi programmazione – spiega Lotito –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Troppi docenti precari. A rischio la continuitĂ

