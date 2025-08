Tromba d' aria a Conegliano premiato dal Comune il boscaiolo Eugenio Gregoletto

Eugenio Gregoletto, un nome che detto così suona nuovo ma che rappresenta il giovane ventiquattrenne originario di Vittorio Veneto, che giovedì scorso, quando a seguito della tromba d’aria che si è abbattuta su Conegliano e ha sradicato il grosso albero di viale Spellanzon non ha perso tempo e si. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: tromba - aria - conegliano - eugenio

Savona, una tromba d'aria si abbatte sulla spiaggia. Le immagini mozzafiato - Una tromba marina ha colpito la costa di Savona causando solo lievi disagi e nessun danno. Le immagini del fenomeno atmosferico stanno spopolando sui social tra stupore e curiositĂ

Tromba d'aria fa crollare le luminarie ed uccide un uomo, rischio 'revoca' delle parti civili - Trattative stragiudiziali in corso di definizione e rischio di revoca della costituite parti civili. E’ quanto emerso nel corso del processo a carico degli amministratori della ditta 'D'errico Lightning Srls' e dell'ingegnere loro incaricato accusati dell'omicidio colposo di Michele Bosso, 81enne.

Melzo, tromba d’aria e grandinata. Risarcimento dei danni: è scontro - Tromba d’aria e grandinata del luglio 2023, rendicontazione in corso, risarcimento danni in arrivo per duecento famiglie melzesi.

Da Conegliano a Vittorio Veneto: il giovane che aiuta la città dopo la tromba d’aria.

Titolare di Al Castello, salva 50 clienti dalla tromba d'aria: «Ho fatto evacuare la terrazza un istante prima che gli alberi crollassero» - Quando ha visto il cielo cambiare, il vento alzarsi e i tavolini iniziare a tremare, Sergio Collot non ha esitato un istante: «Via, tutti dentro subito, andate al coperto ... Come scrive ilmattino.it

Bomba d'acqua a Farra, esonda il fiume Soligo. Tromba d’aria a Conegliano, allagamenti a Valdobbiadene e Pieve - Un'altra bomba d'acqua nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, è caduta su Farra di Soligo e su parte del Comune di Pieve, allagando di nuovo ... Segnala ilgazzettino.it