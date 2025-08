Trilaterale a Istanbul | Meloni Erdogan e Dbeibah rafforzano la cooperazione nel Mediterraneo

Il vertice trilaterale svoltosi oggi a Istanbul tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il premier italiano Giorgia Meloni e il primo ministro libico Abdulhamid Dbeibah ha segnato un ulteriore passo avanti nella cooperazione strategica tra Italia, Turchia e Libia, con implicazioni che potrebbero ridisegnare gli equilibri nell‚Äôintera regione mediterranea. I PUNTI CHIAVE DEL VERTICE. Accordo su cooperazione migratoria con pattugliamenti congiunti. Piano energetico per diversificare le rotte del gas. Intesa Leonardo-Baykar per droni militari. Scambi commerciali Italia-Turchia a +15% nel 2024. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it ¬© Ilfogliettone.it - Trilaterale a Istanbul: Meloni, Erdogan e Dbeibah rafforzano la cooperazione nel Mediterraneo

In questa notizia si parla di: cooperazione - trilaterale - istanbul - meloni

Meloni in Turchia, trilaterale con Erdogan e Dbeibah: ‚ÄúCooperazione su gestione flussi migratori‚ÄĚ - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si √® recata oggi a Istanbul dove ha avuto un incontro trilaterale con il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, e con il primo ministro del Governo di Unit√† Nazionale libico, Abdulhameed Mohamed Dbeibah.

Trilaterale Meloni-Erdogan-Dbeibah a Istanbul, "cooperazione su gestione dei flussi migratori" Vai su X

Istanbul, trilaterale Meloni, Erdogan e Dbeibah: Cooperazione su gestione flussi migratori; Trilaterale Meloni-Erdogan-Dbeibah a Istanbul, cooperazione su gestione dei flussi migratori; Meloni a Istanbul: vertice trilaterale con Erdogan e Dabaiba su migrazioni e stabilità in Libia.

Trilaterale Meloni-Erdogan-Dbeibah a Istanbul, "cooperazione su gestione dei flussi migratori" - I leader di Italia, Turchia e Libia hanno discusso una serie di linee d'azione per combattere le reti criminali internazionali di trafficanti, ... huffingtonpost.it scrive

Meloni in Turchia, trilaterale con Erdogan e Dbeibah: ‚ÄúCooperazione su gestione flussi migratori‚ÄĚ - Il Manchester United è pronto a investire per rilanciarsi, e nel mirino del club inglese non c'e' solo Benjamin Sesko, centravanti sloveno del Lipsia che lo scorso anno ha segnato 22 gol, ma anche un ... Come scrive msn.com