Dal 15 settembre entra in vigore il nuovo orario ferroviario della linea Reggio Emilia-Guastalla, pensato per migliorare il collegamento con il Campus universitario con il prolungamento dei collegamenti fino alla fermata di Reggio San Lazzaro (assieme ai servizi integrativi su gomma già previsti). La nuova offerta combina treni più veloci, che fermano solo a Reggio Emilia AV Mediopadana, Bagnolo in Piano e Novellara, con un tempo di percorrenza di circa 40 minuti, e corse più frequenti nelle tre fasce orarie di maggiore utilizzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Treni, dal 15 settembre nuovi orari e più corse