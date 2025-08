Tredici milioni per ridisegnare Sesto Parchi e quartieri si rifanno il look

Oltre 13 milioni di euro per ‘ridisegnare’ la città e le sue funzioni. Investimento decisamente cospicuo quello previsto nella delibera della giunta regionale che approva lo schema di Accordo di programma per la realizzazione delle operazioni della Strategia territoriale "Vivere Sesto" del Comune di Sesto Fiorentino, individuata nell’ambito delle tredici Strategie territoriali in aree urbane del Pr Fesr, il Programma regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 202127. Il progetto vede un investimento di 13 milioni e 500 mila euro, di cui 8 finanziati con risorse del Pr Fesr. Risorse ingenti che - serviranno – spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore alle Infrastrutture e Assetto del territorio Stefano Baccelli – "a ridefinire e riqualificare il territorio urbano e a dare ordine al disegno urbanistico della città . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tredici milioni per ridisegnare Sesto. Parchi e quartieri si rifanno il look

