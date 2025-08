Milano ‚ÄstUn incidente che poteva probabilmente¬†trasformarsi in tragedia quello avvenuto venerd√¨ poco prima delle 21 a Melegnano, dove un uomo di 65 anni √® stato¬†rinvenuto in stato di semi-incoscienza ai margini dei binari, con diverse¬†gravi lesioni compatibili con l'urto di un convoglio in transito. Da l√¨ passa¬†la storica linea Milano-Piacenza e l'incidente √® avvenuto all'altezza di via San Francesco, a circa 500 metri dalla stazione locale. Secondo le prime ricostruzioni, il sessantacinquenne sarebbe stato investito da un treno merci, ma la dinamica esatta dell'accaduto resta ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travolto da un treno merci a Melegnano: vivo per miracolo, viene trovato incosciente vicino ai binari