Travolti da un insolito destino nell’assurdo Trump d’agosto

Ieri è stata una giornata di ordinaria follia in quel regno trumpiano un tempo noto come gli Stati Uniti d’America. Le borse sono sprofondate a causa della recente ondata di dazi, con 100 dollari si compravano soli 87 euro, mentre i dati sugli occupati di luglio hanno fotografato una debolezza evidente del mercato del lavoro americano.  Trump ha deciso di prendersela con i messaggeri di queste notizie anziché con le sue scelte politiche scellerate.  Il primo bersaglio è stato come sempre il presidente della Fed Jerome Powell, il punchball preferito delle mattane trumpiane ogni qual volta la Casa Bianca deve cercare un capro espiatorio cui addossare le colpe dell’aumento dei prezzi e della mancanza di fiducia dei mercati nell’economia, ancor di più adesso che i dazi non sono più una minaccia ipotetica ma una tassa reale che dovranno pagare principalmente i consumatori americani. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

