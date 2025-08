Ci sono strade che chiudono e altre che riaprono. Di certo, l’estate è il momento ’caldo’ per i cantieri della linea rossa del tram. Obiettivo: chiudere nei tempi dettati dal Pnrr, a giugno 2026. LAME-RIVA RENO A partire da lunedì chiuderà per tre settimane l’incrocio tra via Lame e via Riva Reno. Lo comunica il Comune specificando che "si approfitta ancora una volta della pausa estiva per risolvere gli interventi più impattanti sulla viabilità legati alla tramvia e non solo". Quello in partenza è "un intervento congiunto di Heratech e dei cantieri della linea rossa – spiega l’amministrazione – che interesserà per tre settimane l’intersezione con via Riva di Reno e via delle Lame, che diventa strada a fondo cieco". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tram, gli incroci ’caldi’. Lame-Riva Reno chiude. Fine lavori in Stalingrado