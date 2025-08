Tragico schianto tra furgone e cinque macchine in A13 | un morto nello scontro a Padova Sud

Sabato 2 agosto, intorno alle 4:30 del mattino, un incidente mortale ha scosso l’area del casello di Padova Sud, tra A4 e A13. Coinvolti un mezzo pesante e cinque automobili, una delle quali ha preso fuoco ed è stata prontamente domata dai Vigili del Fuoco. Nessuna informazione ufficiale, al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

