Tragedia in piscina ragazza di 20 anni muore durante la festa con gli amici

Un’immensa tragedia si è verificata all’interno di una villa, dove era in corso una festa privata. Una ragazza di 20 anni, Simona Cinà , è morta mentre si stava divertendo con i suoi amici in piscina. Ma la serata si è trasformata presto in un incubo, con la giovane che ha perso conoscenza e purtroppo non si è più risvegliata. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, si sono recati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. La ragazza di 20 anni è morta poco dopo essere entrata in piscina, dove avrebbe dovuto rilassarsi insieme agli amici. Ma qualcosa è successo all’improvviso, spegnendole la vita per sempre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it