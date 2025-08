Tragedia durante festa in villa a Bagheria 20enne annega in piscina

(Adnkronos) – Tragedia a Bagheria, nel palermitano, dove una ragazza di 20 anni è morta in piscina durante una festa privata in una villa. Sembra che la giovane sia finita in acqua e, per motivi da accertare, sia annegata. I sanitari del 118 non hanno potuto che constatare la morte della ragazza. Indagano i carabinieri.

