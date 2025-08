Tragedia al Giubileo dei giovani morta ragazza di 18 anni | la corsa in ospedale non ce l’ha fatta

Un drammatico episodio ha oscurato la gioia del Giubileo dei giovani, un evento atteso e preparato con entusiasmo da delegazioni provenienti da tutto il mondo. Durante il rientro verso il proprio alloggio, una ragazza di appena 18 anni è morta improvvisamente a bordo di un pullman. Il decesso, avvenuto nella notte del 1 agosto, ha lasciato sgomenti i compagni di viaggio e tutta la comunità ecclesiale coinvolta nelle celebrazioni. La giovane, una ragazza di origine egiziana arrivata in Italia nell’ambito della delegazione Egitto-Sud Sudan, si trovava a Roma proprio per partecipare agli appuntamenti previsti per il Giubileo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

