Tragedia a Bagheria ventenne trovata morta nella piscina di una villa durante una festa

Tragedia nella notte a Bagheria, dove una ragazza di 20 anni (di cui non sono state ancora rese note le generalità ndr) è stata trovata morta all'interno di una piscina, durante una festa privata organizzata in una villa. Secondo le prime informazioni, la giovane si sarebbe trovata all'interno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: trovata - tragedia - bagheria - morta

Tragedia a Como, donna di 89 anni trovata morta in casa - I vicini non avevano sue notizie da giorni e così hanno lanciato l'allarme per capire se fosse accaduto qualcosa alla signora di 89 anni che viveva da sola in un appartamento di via Mentana.

Tragedia al liceo Jacopone da Todi: insegnante trovata senza vita all’alba - Una tragedia ha scosso profondamente la comunità scolastica del liceo triennale Jacopone da Todi. Martedì mattina, il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto ai piedi dell’edificio scolastico, a poca distanza dal parco della Rocca.

Tragedia a Como, donna di 89 anni trovata morta in casa - I vicini non avevano sue notizie da giorni e così hanno lanciato l'allarme per capire se fosse accaduto qualcosa alla signora di 89 anni che viveva da sola in un appartamento di via Mentana.

TRAGEDIA NEL GOLFO DI POLICASTRO, IL CORPO DI UN 19ENNE TROVATO CARBONIZZATO La tragica notizia vede coinvolto un ragazzo di 19 anni, F.T., della frazione di Scario. Il giovane sarebbe stato ritrovato privo di vita in una scarpata lungo la sta Vai su Facebook

Tragedia a Bagheria, ventenne trovata morta nella piscina di una villa durante una festa; Donna trovata morta a San Godenzo vicino Firenze, cadavere sanguinante sulla strada per il Monte Falterona; Salvatore Maggiore sbranato dai cani del vicino, il cadavere trovato dai figli.

Giovane di 20 anni Trovata morta in piscina durante una festa a Bagheria - Una ragazza di 20 anni Simona Cinà, palermitana residente a Capaci, è stata trovata morta in una piscina durante una festa in una villa privata a Bagheria (Palermo). Segnala blogsicilia.it