Traffico Roma del 02-08-2025 ore 08 | 30

Luceverde Roma trovati dalla redazione il Giubileo dei giovani ormai entrato nel vivo e fino a domani 3 agosto animerà la capitale con centinaia di migliaia di giovani venuti da ogni parte del mondo oggi e domani il cuore dell'evento sarà Tor Vergata per agevolare gli spostamenti dei Pellegrini le metropolitane A B e C resteranno in funzione fino alle 1:30 di notte potenzia il servizio della metro C tra San Giovanni e grotte celoni resteranno chiuse per gran parte della giornata alle stazioni di Torre Angela Torrenova e Tor Vergata potenziate anche le linee fl4 ed fl5 tra Roma Termini e Ciampino in aggiunta al trasporto pubblico sono previsti tre percorsi pedonali verso i 3 varchi di accesso del sito varco 1 archiginnasio varco di Passolombardo e Marco 3 CNR tutti i percorsi saranno attrezzate con presenza di volontari della Protezione Civile punti di distribuzione acqua e presenza di presidi sanitari i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-08-2025 ore 08:30

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Luceverde Roma trovati dalla redazione ancora intenso il traffico sulla Cassia con code dal raccordo a via di Grottarossa verso il centro stessa situazione sulla Flaminia alla Salaria concludi rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e dall' aeroporto dell'Urbe alla tangenziale est sulla tangenziale est code dalla Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico code sulla tratto Urbano della A24 Tor Cervara in via Filippo Fiorentini in direzione della tangenziale est per un veicolo in panne code su via Prenestina tra Colle Prenestino e via Borghesiana sulla via Ardeatina e fine per lavori ci sono in cura tra Falcognana di Divino Amore nelle due direzioni come sempre i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

Traffico Roma del 10-05-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma trovati tutti gli impegni del Papa a cominciare dalla preghiera dell'angelo si è di domenica 11 maggio in piazza San Pietro la prima che reciterà Papa Leone IV attivo un piano straordinario dei trasporti verso l'aria del Vaticano per agevolare la fluenza dei fedeli che vogliono raggiungere la Basilica è possibile arrivare a San Pietro con la metro a utilizzando la stazione Cipro Ottaviano attenzione attive anche le chiusure al traffico in tutta l'aria che va da piazza Risorgimento alla nuova piazza Pia che comprende ovviamente San Pietro e tutte le vie della Conciliazione oggi e domani domenica 11 maggio avranno luogo alle celebrazioni del Giubileo delle bande e dello spettacolo che coinvolgerà più di 13000 partecipanti provenienti da gran parte dell'Italia ma anche gruppi da altre parti del mondo a Circo Massimo aperto il Villaggio della Salute In occasione della 26esima edizione del Race For The Cure La Tradizionale corsa di beneficenza con la passeggiata di due chilometri la corsa dici pizzeria aperta a tutti e la gara competitiva da 10 km in programma per domenica 11 maggio strade chiuse e divieti di fermata lungo il perimetro della gara per concludere all'Olimpico l'incontro di calcio delle 18 lazio-juventus previsto notevole traffico per quanto riguarda i tifosi in tutta la zona dello stadio e nei quartieri limitrofi per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Monte luceverde.

Traffico Roma del 22-05-2025 ore 20:30 - Luceverde Roma Un saluto dalla redazione traffico in coda per incidente sulla tangenziale est tra viale Castrense l'uscita per A24 In quest'ultima direzione per incidente anche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra il bivio per la tangenziale Portonaccio in direzione del raccordo anulare trafficato anche il tratto tra via Filippo Fiorentini è l'uscita per la tangenziale in quest'ultima direzione intenso il traffico sulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione ostia per lavori notturni su via del Foro Italico della tangenziale transito su carreggiata ridotta tra le 22 di questa sera alle 6 di domattina tra l'uscita della galleria Fleming via Alfredo Catalani in direzione San Giovanni lavori notturni anche sulla diramazione Roma sud con chiusura a partire dalle 22 tra Torre 9 del raccordo anulare In entrambe le direzioni la riapertura è prevista per le 5 di domattina informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

Giubileo dei Giovani: la viabilità a Tor Vergata. ? dal 2 al 3 agosto divieti di sosta e chiusure al traffico in viale della Sorbona, viale Heidelberg, via Pietro Gismondi, via Cracovia, via Salamanca, via Cambridge, via Columbia, viale dell’Archiginnasio Vai su X

